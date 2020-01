Strop webshops: buitenlandse brief mag van PostNL alleen nog papier bevatten

Een paar veters, een sleutelhanger, theezakjes of iets anders kleins naar het buitenland versturen kan sinds vorige week niet meer per brief. PostNL moet vanaf dit jaar een strikt onderscheid tussen brieven en goederen hanteren.

Webwinkelhoudster Renee Luitjes baalt als een stekker. Onder de naam Lowland Originals verkoopt ze al jaren tientallen handgemaakte tasjes per maand vanuit haar woonplaats in Oostzaan. ,,Die gaan per envelop naar het buitenland, meestal Amerika en Canada. In een plat envelopje kostte mij dat 4,35 euro aan postzegels.”



Sinds vorige week moet Luitjes echter ruim dubbel zoveel betalen. PostNL eist dat ze haar goederen verplicht als pakket verzendt. De kosten 10 euro. ,,Nu tasjes in mijn webwinkel maximaal enkele tientjes kosten, gaat geen klant dat betalen.”

Absurde prijsstijging?

Er zijn meer klachten. Dit is het einde van mijn internationale webshop, klaagt webshophouder Eline de Vries op Twitter. ,,Ik ben hierdoor mijn buitenlandse klanten kwijt die alleen iets kleins willen bestellen.” Matthijs Jansen spreekt van ,,een lekkere prijsstijging” die PostNL doorvoert door nu 10 euro te vragen. ,,Dat is een 144 procent. Is dat niet een beetje absurd?”



Webwinkeluitbater Renee Luitjes wijst op PostNL’s strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ,,Wat blijft daarvan over als je een categorie kleine ondernemers het ondernemen zoveel moeilijker, zo niet onmogelijk maakt?”



Nieuwe regels Wereldpostunie

Volgens PostNL is de wijziging een verplichting en het gevolg van veranderende internationale regelgeving. Uit veiligheidsoverwegingen moet voortaan strikt onderscheid worden gemaakt tussen brieven en goederen. ,,Zo kunnen landen van te voren bepalen wat ze wel en niet accepteren”, zegt woordvoerder Tahira Limon. De regelgeving is in de Wereldpostunie (UPU), de internationale vereniging van 193 postbedrijven, tot stand gekomen.



Goederen moeten voortaan als pakket worden gefrankeerd, valt op de website van PostNL te lezen. ‘Ook al zit het in een envelop.’ ,,Dat betekent een ander proces met bijbehorend tarief,” aldus Limon.



Die kosten liggen inderdaad hoger, bevestigt Limon. ,,Een enveloppe van onder de 100 gram kan vanaf 1 januari voor 10 euro als pakket zonder track & trace naar de VS worden gestuurd.” Boven de 100 gram is de prijsverhoging beduidend kleiner. ,,In een envelop kost het versturen van een artikel van 350 gram naar Amerika nu 8,70 euro. Dat wordt 10 euro.”

Lager tarief

PostNL beklemtoont dat het overgrote deel van de verstuurde goederen meer dan 100 gram weegt. ,,Die verhoging is dus bescheiden.” Binnen Europa, waar volgens PostNL het gros van het volume naar toe gaat gaat het tarief voor goederen boven de 100 gram omlaag: van 8,70 naar 7,50 euro. ,,Dus dat is juist weer een lager tarief.”



Mochten Nederlandse webshops tóch goederen per brief naar het buitenland versturen dan worden die niet in Nederland onderschept door PostNL of de douane. Dat gebeurt door de buitenlandse autoriteiten, zegt Limon. Dáár ligt het risico.

