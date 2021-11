‘Supermarkten verkopen massaal flessen frisdrank zonder statiegeld’, onderzoek inspectie

Winst Apple stijgt, maar wereldwijd chiptekort kost miljarden aan omzet

Problemen in de toeleveringsketen hebben Apple afgelopen kwartaal zo’n 6 miljard dollar aan omzet gekost, omgerekend meer dan 5 miljard euro. Volgens topman Tim Cook had de iPhone-fabrikant onder meer last van productieverstoringen in Zuidoost-Azië. Inmiddels zou de situatie in de fabrieken daar wel iets zijn verbeterd, maar nog steeds zorgt het wereldwijde chiptekort voor impact op de levering van de meeste Apple-producten.

29 oktober