Supermarktketen Marqt sluit grote winkels en gaat kleiner verder

Marqt wil in het vervolg verder met winkels vanaf 350 vierkante meter, ruwweg de oppervlakte van een buurtsupermarkt. Daardoor kan het assortiment beperkt blijven en de focus op goedlopende producten worden gelegd. Vorig jaar december opende Marqt op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam al zo’n kleinere winkel.

Nu kampt Marqt vaak met het probleem dat het in haar grootste zaken zo veel verschillende producten in het schap moet hebben, dat een deel niet rendabel is of niet wordt verkocht voor de uiterste verkoopdatum.

Vestigingen die groter zijn dan 750 vierkante meter worden afgestoten. De vestiging in The Bank bij het Rembrandtplein, geopend in 2010, is ruim 2000 vierkante meter groot, de omvang van een volwassen supermarkt. Die is op de binnenstadlocatie niet rendabel. Marqt zegt op zoek te zijn naar alternatieve winkellocatie in de buurt, maar heeft die nog niet gevonden. Ook een vestiging in Den Haag gaat dicht. De winkel aan de Hofweg in Den Haag is 1.480 vierkante meter groot.

Albert Heijn heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de verhuurders van de panden om deze over te nemen, meldt Distrifood. Personeel van de te sluiten Marqt-winkels kan kiezen of men bij Albert Heijn in dienst wil treden of aan de slag wil in een andere vestiging.

Geen winst

Marqt werd in 2006 opgericht als duurzaam alternatief voor Albert Heijn. Het bedrijf heeft nu achttien vestigingen, waarvan negen in Amsterdam, maar heeft nog nooit winst gemaakt. In 2017 stapten onder meer Triodos Bank en Social IV in het bedrijf, maar ook die konden de verliezen niet stoppen.