Supers cashen met sigarettenverkoop

Wat de groeiende verkopen stuwt, is dat onder meer Kruidvat en Trekpleister onlangs bekend maakten te stoppen met tabaksverkoop. ,,Zo ver is het supermarktkanaal nog lang niet," zegt Van Beekveld. ,,Zij blijven dus profiteren."



KWF Kankerbestrijding is kritisch over de groei. ,,Het is zorgelijk en absurd dat Marlboro het grootste A-merk bij supers is", zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky.



Hij stelt dat Albert Heijn, Jumbo en al die andere supers meer moeten doen om de tabaksverkopen terug te dringen. ,,Zij hebben een verantwoordelijkheid. Tabak is geen normaal product. Het is legaal, maar dodelijk. Eén op elke twee rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van sigaretten. In heel Nederland 20.000 mensen per jaar."



Gelukkig ziet KWF een positieve tendens. Per 2022 gaat bijvoorbeeld een 'uitstalverbod' gelden en mogen supermarkten sigaretten niet meer zichtbaar in de winkel hebben liggen. ,,De rol van tabak is veranderd. Laatst nog hebben Transavia en KLM bekend gemaakt met de verkoop aan boord te stoppen. Ook Kruidvat haalt de sigaretten uit de schappen. Op steeds minder plekken is tabak te koop."