Surinamers eisen reparatie van hun aow-gat

Duizenden Surinaamse ouderen in Nederland willen reparatie van hun aow-gat. Doordat ze geen volle 50 jaar in Nederland hebben gewoond, ontvangen ze een lager basispensioen. Sommige claimen daardoor in ‘bittere armoede' te leven.

Iedereen in Nederland bouwt in vijftig jaar aow op, elk jaar 2 procent. Elk jaar dat iemand niet in Nederland woont, telt niet mee in de opbouw. Wie dus later naar Nederland is gekomen, mist een paar jaar aow.

Duizenden Surinamers met een aow-uitkering (of toekomstige uitkering) vinden die regel maar onrechtvaardig. Dat zij een aow-gat hebben is terug te voeren op de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Voor die tijd vielen zij nog onder de Nederlandse wet en droegen ze jaarlijks aow af. Toen Suriname zich van Nederland afscheidde, zijn geen afspraken gemaakt over het meenemen van die ouderdomspensioenen.

Deze mensen zijn dus weer aow gaan opbouwen vanaf het moment dat ze naar Nederland kwamen. Het gevolg: een korting van tientallen procenten op het basispensioen, schatte bestuurslid Dennis Belfor van de Rotterdamse tak van het Ubuntu Connected Front. Een van de clubs die zich het lot aantrekt van de Surinaamse aow’ers.

Belfor: ,,Sec gezien vielen ze tot 1975 onder de Nederlandse wet die gold in het gehele Koninkrijk. Velen hebben nergens anders vertoefd en gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ze waren dan ook bij wet verplicht om aow af te dragen."

Nederlandse vlag

Surinamers die geen volledige aow krijgen, verkeren vaak in ‘bittere armoede’, zegt ook Iwan Leeuwin van AOW Surneds, een andere groep die pleit voor reparatie van het aow-gat. ,,Ze vallen onder de Nederlandse vlag.”

De Surinaamse gemeenschap strijdt al jaren voor reparatie van hun aow-gat. In 2009 verwees toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma de ouderen nog naar Suriname voor een oplossing. Hoewel de landelijke politiek geen sjoege geeft, is het Amsterdamse college recent wel overstag gegaan. De verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink liet weten de kwestie te zullen aankaarten bij het kabinet.