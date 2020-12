‘Tabaksindustrie betaalde supermarkten miljoenen voor mooi plekje in het schap’

De NVWA heeft onderzoek gedaan bij zes (middel)grote supermarktketens. Daarbij zijn 51 samenwerkingsovereenkomsten met de tabaksindustrie achterhaald, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. In alle overeenkomsten zijn volgens hem onrechtmatige afspraken over vergoedingen aangetroffen. Supermarkten kregen bijvoorbeeld geld als hun tabaksproducten mooi zichtbaar waren in een schap of exclusief in het schap kwamen te liggen.