‘Tata Steel IJmuiden afgeroomd door Indiase eigenaar’

Pincode op briefje blijkt dure fout: bestolen bejaarde krijgt 7000 euro niet terug

4 september ING hoeft een hoogbejaarde vrouw geen geld terug te betalen nadat met haar gestolen pas in twee dagen 7000 euro werd opgenomen. Dat heeft Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. De 88-jarige kwam er te laat achter dat haar pinpas was ontvreemd, evenals het briefje met bijbehorende pincode dat ze in haar woning bewaarde.