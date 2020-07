'Tax lady' van Europa geeft strijd tegen belastingontduiking niet op

Unilever gaat merendeel van zijn thee-divisie afsplitsen, waaronder Lipton

9:25 Was- en levensmiddelenproducent Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Dat maakte Unilever bekend bij de publicatie van halfjaar- en kwartaalcijfers.