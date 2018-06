Taxichauffeurs bereiken cao-akkoord: loonsverhoging en betere pauzeregeling

Te­sla-fa­briek toch niet naar Nederland: Duitsland eerste keus

14:11 De grote fabriek van Tesla komt waarschijnlijk in Duitsland te staan. Het land is de eerste keus van oprichter Elon Musk, schrijft hij op Twitter. Volgens Musk is een locatie in de buurt van de Benelux, nabij de Frans-Duitse grens een logische keus.