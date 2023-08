Terrasje pakken in Nederland duur? Het kan nog veel erger

Is een biertje op het terras in Nederland duur? Het is maar hoe je het bekijkt. Vergeleken met andere Europese landen is de koopkracht van Nederlanders zo groot dat alleen de Zwitsers nóg meer kunnen drinken in de zon.

Dat blijkt uit een vergelijking van terrasprijzen in Europese hoofdsteden van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Amsterdam is in Europa een middenmoter wanneer het gaat om horecaprijzen op het terras. Voor een rondje bestaande uit twee espresso’s, twee fris, twee halve liters bier en twee rosé ben je in onze hoofdstad 45,80 euro kwijt. Dit is fors minder dan in Oslo, dat dit jaar wederom de duurste terrasstad in Europa is met een gemiddelde terrasprijs van 69,91 euro. Wie goedkoop uit wil zijn, moet naar Boedapest. In vergelijking met Amsterdam ben je daar bijna ongeveer de helft kwijt: 23,72 euro.

Voor het Europees terrasonderzoek 2023 werden de prijzen bij diverse restaurants en cafés op de bekendste terrasplekken in Europese hoofdsteden onderzocht en vergeleken met de resultaten van 2018. Van Place du Tertre in Parijs en de Promenade van Nyhavn in Kopenhagen tot aan het Stare Miasto in Warschau en Old Town Square in Praag.

Amsterdam is middenmoter

Amsterdam is in Nederland de duurste terrasstad, maar in Europa met een tiende plek slechts een middenmoter. De hoofdsteden van drie Scandinavische landen - Oslo, Kopenhagen en Stockholm - vormen de top drie, terwijl de vierde en vijfde plek worden ingenomen door Londen en Dublin. Wat non-alcoholische dranken, cola en espresso betreft, is Kopenhagen de duurste stad. De beste plek om een rondje te halen voor je familie of vrienden blijft in 2023 in Oost-Europa, de laatste vijf plekken van deze lijst worden allemaal ingenomen door Oost-Europese bestemmingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar de prijs zegt niet alles. Van Spronsen heeft ook gekeken naar de koopkracht: hoeveel rondjes kun je geven als je op het terras zit? Die koopkracht is berekend door het gemiddelde besteedbare inkomen per week van de inwoners van de hoofdsteden te delen door de prijs van een rondje. Dat is natuurlijk fictief, want er is geen rekening gehouden met huur, energie en andere vaste lasten, maar het geeft wel een beeld. Amsterdammers kunnen volgens die berekening negentien rondjes per week geven. Alleen Zwitsers kunnen er twee meer betalen. En in het spotgoedkope Boedapest is het voor de inwoners na elf rondjes gedaan. Mensen die in Lissabon wonen, zijn na acht rondjes per week al uitgeborreld.

Vijf jaar geleden heeft Van Spronsen hetzelfde onderzoek gedaan. De koopkracht voor de Amsterdamse terrasbezoeker is er sindsdien op vooruitgegaan. Er kunnen nu twee rondjes per week meer gegeven worden. Amsterdam staat met Monaco op een gedeelde tweede plek. ‘Hiermee is Amsterdam dus een relatief goedkope terrasstad’, stelt Van Spronsen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: