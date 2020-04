Thuisblijven zorgt voor piek in verkoop seksspeeltjes

Sinds het kabinet op 12 maart besloot dat Nederlanders zo veel mogelijk thuis moeten werken, ziet EDC Retail een toename van het aantal orders. ,,De verkoop stijgt nog steeds. Mensen proberen het nu thuis zo leuk mogelijk te maken. Er komen gemiddeld zo'n tweeduizend extra bestellingen per dag binnen. Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent’’, aldus EDC-directeur Eric Idema.

Lees ook PREMIUM Corona gaat voor baby's én echtscheidingen zorgen Lees meer

Medio februari dreigde er nog een tekort aan seksspeeltjes, toen de productie in China door corona grotendeels was stilgevallen. Inmiddels is de bedrijvigheid weer op gang gekomen, en is van de gevreesde schaarste geen sprake meer.

Sekspoppen

EDC Retail ziet vooral de verkoop van glijmiddelen, condooms en seksspeeltjes als vibrators toenemen. Ook gaat de verkoop van dure levensechte sekspoppen, gemaakt van siliconen, hard. Door de verkooppiek heeft EDC veertig extra medewerkers aangenomen. Bij het bedrijf werken nu 200 mensen.

Ook bol.com constateert een behoorlijke stijging van het aantal seksgerelateerde artikelen. De webwinkelgigant laat weten dat de verkoop van condooms in week 12 en 13 met 30 procent steeg ten opzichte van week 10 en 11. De verkoop van seksspeeltjes en glijmiddel groeide in dezelfde periode met gemiddeld 20 procent. Populaire artikelen op bol.com zijn onder meer de tarzan vibrator en de satisfyer next generation.

Meer bezoekers

Nu Nederlanders massaal thuiszitten, trekken pornosites ook meer bezoekers dan normaal. Daarnaast melden drogisterijen dat de verkoop van condooms de laatste weken ook is gestegen. Ook het Belgische bedrijf eRowz constateert dat seksgerelateerde artikelen in trek zijn. Het bedrijf analyseerde het online koopgedrag van tienduizenden consumenten in Nederland, België Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ze baseren zich op informatie van onder meer Marktplaats en Amazon. Uit dit onderzoek blijkt dat we deze weken bijvoorbeeld dol zijn op sexy lingerie. Maar ook sportartikelen, producten die met gezondheidszorg te maken hebben, leesbrillen, koelkasten, scheerapparaten, bloem en gist voor brood zijn bijzonder populair onder Europese consumenten.