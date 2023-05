Tienduizenden ondernemers hebben nog geen cent van hun coronaschuld afgelost

De 60.334 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost (bijna een kwart van alle ondernemers), hebben samen een schuld openstaan van ruim 2,3 miljard euro. Bijna 25.000 daarvan hebben een schuld van minder dan 5000 euro. Het gaat volgens Van Rij vooral om kleine ondernemingen.

‘Het is niet duidelijk of het hier gaat om ondernemers die niet kunnen of ondernemers die niet willen betalen’, schrijft de staatssecretaris. Ondanks ‘herhaalde pogingen van de Belastingdienst om hen tot actie te bewegen’ hebben ze geen contact opgenomen met de Belastingdienst of instanties die hulp kunnen bieden.

De belastingschuld is opgebouwd in de coronacrisis: ondernemers konden makkelijk belastinguitstel van de overheid krijgen, omdat veel bedrijven gedeeltelijk of volledig dicht moesten vanwege de coronamaatregelen. Sinds 1 oktober vorig jaar zijn ze begonnen met het aflossen van die schuld, in zestig maandelijkse termijnen.

Sneller dan verwacht

De openstaande schuld van alle ondernemers is tussen oktober vorig jaar en eind april ‘sneller dan verwacht’ met ruim 3 miljard euro gedaald, schrijft Van Rij. In oktober bedroeg de gezamenlijke schuld 19,6 miljard euro. ‘Er is een aanzienlijke groep ondernemers die de schuld zo snel mogelijk wil aflossen, sneller dan de vijf jaarstermijn.’

96.000 ondernemers (36 procent van alle ondernemers die een coronaschuld hadden) hebben een betalingsachterstand van een of meer termijnen. Het gaat daarbij om in totaal ruim 5,6 miljard euro. 10 procent van de ondernemers heeft zijn volledige schuld afbetaald.

Relatief kleine bedragen

Betaalachterstanden komen het meeste voor bij het kleinbedrijf, al gaat het daarbij om relatief kleine bedragen, schrijft Van Rij. De meeste grote ondernemingen houden zich aan de betaaltermijnen of hebben hun schuld helemaal afgelost.

Vanaf 13 juni start de Belastingdienst met het intrekken van coronabetalingsregelingen bij wanbetalers. ‘Uitgangspunt is dat de coronaschuld volledig moet worden betaald.’ Van kwijtschelden kan geen sprake zijn. Levensvatbare onderneming kunnen wel in aanmerking komen voor schuldsanering.

