Tientallen grote ondernemingen beloven geen belasting meer te ontduiken

Ruim veertig Nederlandse multinationals en andere grote ondernemingen hebben afgesproken om zich niet of niet meer schuldig te maken aan belastingontwijking- en ontduiking. Bedrijven als Philips, Jumbo, Ahold Delhaize, Randstad, Shell, Heineken, Rabobank en KLM maakten bekend zich achter de zogenoemde Tax Governance Code van ondernemersorganisatie VNO-NCW te scharen. Daarmee geven ze concreet aan dat ze belastingafdracht als plicht zien waarbij ze beloven geen gebruik te maken van omwegen in belastingparadijzen om maar belastingen te ontwijken.

Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, zal de belastingcode bijdragen aan transparantie over het fiscale gedrag en de belastingen die bedrijven afdragen. De ondertekenaars zijn zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven. Alleen al twintig van de 25 bedrijven in de AEX-index in Amsterdam scharen zich achter de afspraken. ,,Internationaal is deze stap echt uniek. Wij kennen geen andere landen die dit zo doen. We lopen daarmee voorop en deze groep bedrijven toont leiderschap en zet een prachtige extra stap waar ik trots op ben”, aldus Thijssen.

De nieuwe code is opgesteld in overleg met ondernemingen. Ook is gebruikgemaakt van expertise bij vakbonden, NGO’s, belastingexperts en wetenschappers. Volgens Thijssen voldoet nog geen van de deelnemende bedrijven volledig aan alle eisen. ,,We leggen de lat bewust hoog. Daarmee dagen de deelnemende ondernemingen zichzelf uit om verder te blijven verbeteren”, zo laat ze weten. Volgens haar dragen transparantie en uitleg over belastingafdrachten bij aan het debat over belastingen. Ook zullen de afspraken ervoor zorgen dat het vertrouwen in het belastingstelsel toeneemt.

Onderdeel van de code is onder andere duidelijkheid over belastingstrategie en -principes. De ondernemingen publiceren ook over alle afgedragen belastingen per land. Ook het gebruik van fiscale voordelen wordt bekendgemaakt. Bedrijven die de regels niet toepassen, zijn verplicht uit te leggen waarom ze dit niet deden. De verwachting is dat meer bedrijven zich achter de regels zullen scharen.