Topjaar voor Nederlandse bouwers superjachten: gemiddeld 86 miljoen waard

De achttien superjachten samen hadden een geschatte waarde van ruim 1,5 miljard euro. Een jaar eerder bracht de jachtenverkoop nog 1,2 miljard euro in het laatje. Jeroen Sirag van branchevereniging Hiswa is erg tevreden. Hij noemt de waarde van de opgeleverde jachten ‘ongeëvenaard’.



De prijsstijging per superjacht heeft volgens Sirag alles te maken met het feit dat de verkochte jachten steeds groter worden. ,,Er is duidelijk een heel sterke opschaling binnen de Nederlandse bedrijven. Ze willen steeds groter bouwen. Scheepswerf Feadship opent bijvoorbeeld binnenkort een nieuwe locatie in de Amsterdamse haven waar jachten tot 160 meter kunnen worden gebouwd.”



Het grootste superjacht dat tot nu toe in Nederland werd gebouwd is 110 meter lang. Jachtenbouwer Oceanco uit Alblasserdam hoopt dat te overtreffen: het bouwt op dit moment een jacht van maar liefst 125 meter lang, weet Sirag.