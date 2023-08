Topman Big Bazar zegt rekeningen gewoon te kunnen betalen: ‘Hadden dit anders moeten aanpakken’

Kooistra erkent in een gesprek met persbureau ANP dat hij ‘niet voorbereid’ was op de ‘hetze’, die er volgens hem is ontstaan. Sinds een boze verhuurder uit Goes bankroet aanvroeg voor de keten zijn diverse leveranciers bang geworden dat de rekeningen niet betaald worden.

Zelfs een leverancier met een factuur van veertien dagen oud nam volgens Kooistra contact op met het incassobureau waarmee de verhuurder uit Goes zaken doet. Dat bureau probeert nu schuldeisers van Big Bazar te verzamelen.

Spelen met vuur

Volgens Kooistra is het in de retail echter geen uitzondering dat rekeningen wat langer openstaan, bijvoorbeeld zestig, negentig of zelfs 120 dagen. ,,De zomer is de magerste tijd van het jaar. Aan het einde van het jaar maak je dat weer goed”, legt hij uit. De 22.000 euro die gemoeid is met de huurachterstand in Goes, is volgens Kooistra sowieso geen reden voor een bankroet. ,,22.000 euro hebben we elke ochtend om 11.00 uur al omgezet.”

Kooistra vindt dat het incassobureau ‘misbruik maakt van het faillissementsrecht’ en noemt de werkwijze ‘stemmingmakerij’. Maar volgens hem is het ook ‘spelen met vuur’. ,,Als de helft van de leveranciers zenuwachtig wordt en niet meer levert, zakt het assortiment en daarmee de omzet in elkaar.” Big Bazar heeft ongeveer achthonderd leveranciers. Hoeveel er nu zenuwachtig zijn, durft Kooistra niet te zeggen.

De directeur geeft toe dat Big Bazar zelf ‘ook iets moreel niet goed doet met huurcontracten'. Big Bazar is gestopt met het betalen van de huur voor verlieslatende winkels, om met verhuurders in gesprek te gaan over huurverlaging of het afkopen van het huurcontract. ,,Wij hadden dit heel anders moeten aanpakken. Ondertussen zijn we met veel leveranciers en verhuurders in gesprek.” Kooistra zegt dat de huur waar hij aan vastzit soms veel te hoog is als je kijkt naar de kwaliteit van een locatie. Sommige winkelstraten kampen met veel leegstand.

Winkelvastgoedconcern Wereldhave heeft onlangs ook een faillissementsaanvraag voor Big Bazar ingediend. Kooistra schat dat het om een vordering van zo’n anderhalve ton gaat.,,“Dat gaat ons niet de kop kosten”, verzekert hij. ,,Maar er moeten er niet meer bijkomen. We hebben rust en loyale stakeholders nodig.”