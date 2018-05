Topman KLM verdedigt band met Air France

Oud-Enschedeër Jitse Groen stapt op als commissa­ris van Funda

12 mei Bij huizenwebsite Funda is de voltallige raad van commissarissen opgestapt. Onder hen Jitse Groen, de man die vanuit Enschede het succesvolle Thuisbezorgd.nl oprichtte. Reden is een verschil van inzicht met makelaarsorganisatie NVM, die voor het grootste deel eigenaar is van Funda.