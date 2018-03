Topman moederbedrijf Essent aangevallen met zuur

Volgens verklaringen van de politie zou de 51-jarige directeur zondagochtend rond negen uur vlakbij zijn huis in Haan, omgeving van Düsseldorf, zijn aangevallen. De topman was net broodjes wezen halen toen twee mannen tussen 20 en 30 jaar opdoken. Volgens Bild gooiden ze een hoge concentratie zwavelzuur in het gezicht van Günther. Hij zou zwaar gewond zijn geraakt aan zijn ogen.