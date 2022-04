Topman PostNL België blijft tot twee weken langer vast op verdenking van mensenhandel

EU blokkeert zeven Russische banken van betaalsys­teem SWIFT

De Europese Unie sluit zeven Russische banken af van het internationale betaalsysteem SWIFT. De beslissing is verschenen in het Publicatieblad van de EU en de strafmaatregel in verband met de Russische invasie van Oekraïne gaat daarmee direct in.

2 maart