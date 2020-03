Transavia ziet aantal boekingen Italië hard teruglopen en schrapt vluchten

In totaal haalt de dochter van Air France-KLM 22 retourvluchten uit het vluchtschema voor Italië. Vanaf dinsdag 17 maart tot eind april wordt er daardoor minder vaak gevlogen op de Italiaanse steden Verona, Pisa, Bari, Bologna en Napels. Een geruststelling voor de reizigers van wie de vluchten worden geannuleerd: zij kunnen hun reis gratis omboeken of het geld voor het ticket terugkrijgen.

In Europa is Italië veruit het zwaarst getroffen door het coronavirus. Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken maar voor een beperkt aantal plekken in Noord-Italië een negatief reisadvies heeft afgegeven, merkt de prijsvechter dat klanten terughoudend zijn bij het boeken van een trip naar het land.

Maatregelen

Transavia is niet de enige luchtvaartmaatschappij die het mes zet in het aantal vluchten. Eerder deze week kondigde Ryanair al aan een kwart van de vluchten naar Italië te schrappen. Ook easyJet heeft vluchten in Europa gecanceld, omdat de vraag is afgenomen. Vooral vluchten van en naar Italië worden geschrapt. Maar ook voor vluchten naar andere bestemmingen is minder animo, liet het concern vrijdag weten.