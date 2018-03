Trump spaart EU: geen heffing op Europees staal en aluminium

column 'Met Sylvie of George Clooney kun je mensen alles aansmeren'

9:48 Ons beoordelingsvermogen wordt sterk aangetast als George Clooney of Sylvie in beeld is. Hoe beïnvloedbaar ben jij? Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.