TUI Nederland neemt klantenbestand en domeinnamen van failliet Thomas Cook over

TUI Nederland was één van de belangstellenden en heeft een aantal domeinnamen (neckermann.nl en vrijuit.nl) en klantendatabases overgenomen. Of er ook onderdelen zijn verkocht aan andere partijen is niet bekend. Ook een aantal buitenlandse investeerders dong mee.

Schuldenlast

Het concern kwakkelde al langer vanwege een hoge schuldenlast en teruglopende inkomsten. Onderdelen van het Thomas Cook-concern in onder andere Duitsland en België zijn inmiddels ook in andere handen overgegaan.



De koopovereenkomst tussen TUI en de curator is afgerond. De volgende stap is een goedkeuring van de transactie door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het dossier is inmiddels ingediend bij de ACM en in onderzoek. Aan de klanten uit de databases zal via een zogenaamde dubbele ‘opt in’ gevraagd worden of zij het goed vinden door TUI via email te worden benaderd.



Reisorganisatie TUI Nederland opereert onder de reismerken TUI en KRAS. Naast een eigen luchtvaartmaatschappij, TUI fly, heeft TUI 140 eigen reisbureaus en 120 mobiele reisadviseurs. TUI verzorgt jaarlijks voor 1,7 miljoen reizigers een vakantie.