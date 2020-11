‘Tussen duurste en goedkoopste basisverzekering zit een verschil van 504 euro per jaar’

Gemiddeld komt de premie volgend jaar uit op 124,71 euro per maand, berekende vergelijkingssite PriceWise. Dit jaar was dat nog 119,60 euro. De premieverhoging voor de basispolis klopt met de voorspelling van het kabinet. Dat maakte op Prinsjesdag bekend een premiestijging van 5 euro per maand te verwachten. Er was lang onzekerheid of de coronapandemie tot hogere zorgkosten zou leiden. Dat is niet het geval. De extra kosten voor de opvang van coronapatiënten wordt deels gecompenseerd omdat er minder andere zorg is geleverd.