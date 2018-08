TV-reclames minder in trek bij bedrijven, investering in influencers groeit

Het leeuwendeel van de reclame-inkomsten voor televisieomroepen komt nog altijd op het conto van reclamespotjes. Online is volgens Screenforce ook als nieuwe vorm van reclame in opmars. Influencers op social media, die in bijvoorbeeld vlogs of op Instagram producten aanprijzen, leveren mediabedrijven als Talpa en RTL steeds meer op.



Nieuw bronnen van reclame-inkomsten zijn ook nodig, want Nederlanders kijken steeds minder programma's via hun tv-toestel. Gemiddeld kijken mensen 174 minuten per dag televisie, 6 minuten minder dan een jaar geleden.