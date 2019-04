Uber doet aanvraag beursnotering New York

Update Jet Airways annuleert vluchten Schiphol

10:38 Jet Airways, de Indiase partnermaatschappij van KLM, heeft vrijwel alle vluchten geschrapt die voor vandaag gepland stonden van en naar Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerder van de maatschappij na berichtgeving door luchtvaartsite Up in the Sky. Ook door vluchten van en naar Parijs en Londen is een streep gehaald.