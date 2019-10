Uber: geslaagd product met zeer slechte naam

Vertel Mike Isaac (foto) hoe het Uber de afgelopen jaren is vergaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven en hij knikt instemmend. Onafgebroken. Isaac weet als geen ander dat zijn landgenoten niet wachten op zoiets triviaals als vergunningen. Dat klagen over de werkdruk geen enkele zin heeft. En dat handhavers echt niet geholpen worden om illegale chauffeurs op heterdaad te betrappen.



,,Het is hoe Uber werkt'', zegt Isaac. ,,In de Verenigde Staten, in China en in Europa. Overal waar het bedrijf neerstrijkt, werken ze volgens hetzelfde draaiboek. Markten moeten veroverd worden, concurrenten vernietigd. Tegen elke prijs. Regelgeving, wetten: ze zijn er volgens Uber om genegeerd te worden. Uber moet groeien, ongeacht de gevolgen. De wet is niet wat ergens staat opgeschreven, de wet is dat wat wordt nageleefd.”



Regels zijn er volgens Uber dus om overtreden te worden, constateert Isaac keer op keer. Als techverslaggever voor The New York Times volgt hij het bedrijf al sinds 2010 op de voet en hij geldt als de best ingevoerde journalist als het gaat over de onderneming die stelt slechts te bemiddelen tussen reizigers en taxichauffeurs, maar die intussen markten ontwricht, wetten omzeilt en - laten we dat ook niet vergeten - mateloos populair is en blijft onder de klanten.