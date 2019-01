Uber verhoogt per direct minimumleeftijd van chauffeurs

Naast het verhogen van de minimumleeftijd, moeten nieuwe chauffeurs ook minimaal één jaar rijervaring hebben. Bestaande chauffeurs hoeven niet aan de eisen te voldoen. Ook gaat het bedrijf samen met Veilig Verkeer Nederland werken aan een verplichte verkeersveiligheidstraining voor alle chauffeurs onder de 25 jaar.

De afgelopen twee maanden kwamen bij ongelukken met Uber-chauffeurs vier mensen om het leven. Ruim een week geleden overleed een 24-jarige fietsster door een aanrijding met een taxi van Uber op een kruising in Amsterdam-West. Op 3 januari overleefden twee mensen een aanrijding op de A9 bij Badhoevedorp niet. Ze waren met pech stil komen te staan op de weg en stapten uit, waarna ze werden geraakt door een taxi. De chauffeur had cannabis gebruikt. In december stierf een voetganger door een aanrijding met een taxi op de Rozengracht in Amsterdam.

Dierbaren verloren

,,De veiligheid van onze gebruikers en de steden waarin we actief zijn is onze hoogste prioriteit. We zijn daarom erg aangeslagen door de recente verkeersongelukken waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden die dierbaren hebben verloren en naar iedereen die gewond is geraakt”, aldus Thijs Emondts, directeur van Uber Nederland.

Emondts benadrukt dat Uber nog geen duidelijke overeenkomst tussen de ongelukken vast heeft kunnen stellen. ,,Maar we zijn vastberaden om ervan te leren en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren. Daarom nemen we vandaag aanvullende maatregelen, die verder gaan dan wat de wet ons verplicht.”

De maatregelen komen bovenop de veiligheidsinitiatieven die het bedrijf het afgelopen jaar naar eigen zeggen al doorvoerde, waaronder een verplichte offline rusttijd van tien uur voor alle chauffeurs, waarschuwingen in de app bij te hoge snelheid en een noodknop waarmee passagiers en chauffeurs 112 kunnen bellen.

Te hoog

Eerder pleitte Veilig Verkeer Nederland er voor dat Uber-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen die gelden voor gewone taxichauffeur. De organisatie vindt het aantal ongelukken dat met Uber-taxi’s plaatsvindt, te hoog. ,,Vier doden in zes weken tijd met Uber-chauffeurs! Tel daarbij het aantal ernstige en bijna-ongevallen op en je hoeft echt geen professor te zijn om te concluderen dat het tot hier en niet verder is’’, zei woordvoerder Rob Stomphorst eerder. ,,Deze bestuurders worden met hele scherp concurrerende prijzen betaald per rit en om een beetje geld te verdienen moeten ze heel wat rijden om brood op de plank te krijgen. Dat vertaalt zich in hard en onverantwoord rijgedrag.’’

Volgens Stomphorst gaat het vaak om jonge, onervaren chauffeurs. ,,Bovendien is het bizar dat de eisen voor Uber-chauffeurs veel minder hoog zijn, terwijl ze hetzelfde werk doen als taxichauffeurs die in een stad als Amsterdam zijn aangesloten bij een zogenaamde Toegelaten Taxi Organisatie (TTO).’’

Uber gaf toen in een reactie aan dat het zich aan dezelfde wettelijke eisen moet houden als TTO’s. ,,Onze rijtijdlimiet is zelfs strenger dan in de voorschriften staat. Onze chauffeurs mogen in 24 uur tijd maximaal twaalf uur rijden. Als ze die limiet hebben bereikt, worden ze automatisch uitgelogd en kunnen ze tien uur lang niet inloggen’’, aldus een woordvoerster.

Geen concrete stappen