‘Uitjes kunnen niet meer. Met het gezin naar de Efteling is zo duur’

Mirjam: ,,We zijn onlangs verhuisd.’’



René: ,,De hypotheek is 255.000 euro.’’



Mirjam: ,,We hebben een moeilijke tijd achter de rug. Mijn moeder overleed, Jens werd met 33 weken geboren en mijn schoonzusje kreeg kanker. Ik heb maanden in Ronald McDonald-huizen gewoond en hospices bezocht.’’



René: ,,Jens slaapt bij ons op de kamer, aan de monitor.’’



Mirjam: ,,Zijn ziekte is nog niet gediagnosticeerd. In elk geval zijn z’n longblaasjes kapot. Hij stopt regelmatig met ademen.’’



René: ,,Mirjam heeft haar baan opgezegd, ik heb een burn-out gehad. Mijn werk, brood rondbrengen voor webwinkels, begint om 3 uur ’s morgens.’’



Mirjam: ,,’s Avonds maak ik tijd voor mijn bedrijfje in traktaties, relatie- geschenken en weggeefcadeautjes. We krijgen 2000 euro bruto persoons- gebonden budget voor Jens. Ik neem zelf de zorg op me, als we iemand in- huren komen we niet uit. Alleen al de reiskosten zijn hoog, we moeten naar ziekenhuizen in Rotterdam, Zwolle, Apeldoorn, Utrecht en Harderwijk.’’