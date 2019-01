Uitstel van betaling voor geldtransporteur SecurCash

Het bedrijf heeft volgens directeur Mario Koevoets onoverkomelijke financiële problemen. De Haagse rechtbank dacht daar eerder deze week echter anders over en weigerde het bankroet uit te spreken. De rechter kon zich naar eigen zeggen niet aan de indruk onttrekken dat het faillissement is aangevraagd om gemakkelijk van langetermijnovereenkomsten af te komen, zoals de contracten van 180 werknemers en het huurcontract.



Woensdag en donderdag reed SecurCash door de problemen geen geldtransporten. Directeur Koevoets hoopt dat het vervoer - nu er uitstel van betaling is verleend - weer hervat kan worden. Onder meer alle winkels van Kruidvat, Trekpleister en ICI PARIS XL zijn aangesloten bij SecurCash.



Ondertussen onderzoekt curator Marc Udink of het bedrijf een doorstart kan maken. Of dat lukt, is de vraag. De markt voor geldvervoer is zeer concurrerend en kent lage marges. Onlangs werd door de curator met een aantal concurrenten gesproken, maar die deden geen bod op SecurCash.