Unilever blijft profiteren van prijsverhogingen, nettowinst met 21 procent gestegen

Consumentenreus Unilever behaalde opnieuw hogere omzetten en winsten in het eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter Dove, Knorr en Calvé ligt onder vuur vanwege aanhoudende activiteiten in Rusland en de vele prijsverhogingen, maar daar heeft het bedrijf financieel gezien geen last van.

De totale omzet van Unilever ging met 2,7 procent omhoog tot 30,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst klom met bijna 21 procent tot 3,9 miljard euro. Bij alle divisies, waaronder persoonlijke verzorging, voeding en ijsjes, zag Unilever de omzet groeien. Dat komt volledig door de hogere prijzen, want het concern ziet het aantal verkochte producten iets teruglopen, vooral in Europa. Daar is de teruggang qua volume 10 procent. Unilever verhoogde de prijzen met bijna 9,5 procent.

Ondanks de goede financiële prestaties krijgt Unilever veel kritiek, bijvoorbeeld toen het door Oekraïne op een ‘schandelijst’ werd gezet, omdat het Rusland na de invasie van Oekraïne niet heeft verlaten. Daarmee is het van oorsprong Nederlandse bedrijf volgens Oekraïne ‘sponsor van de oorlog’. Hein Schumacher, sinds drie weken topman van het bedrijf, reageerde daar op tijdens de toelichting van de jaarcijfers.

Een geschikte koper is niet gevonden

Volgens hem valt er geen juiste keuze te maken. Hij zei de ongeveer drieduizend werknemers te willen beschermen; als het bedrijf zou vertrekken uit Rusland kunnen ze volgens Schumacher worden toegeëigend en geëxploiteerd door de Russische staat. Een geschikte koper is ook nog niet gevonden, zei de topman. Vandaar dat Unilever in Rusland is gebleven, maar wel op ‘beperkte wijze’. Unilever verkoopt lokaal gemaakte producten in Rusland. Wel zijn alle import en export gestaakt, wordt geen reclame gemaakt in Russische media en zijn kapitaalstromen stopgezet. ,,Iedere leider moet besluiten nemen met een beperkte hoeveelheid informatie. Dit is volgens ons nu het beste om te doen.’’

Unilever kwam recent nog in het nieuws toen het zei de Russische dienstplicht te zullen respecteren; werknemers reizen naar het leger af als ze worden opgeroepen. Over belastingen zei Schumacher dat het die zal ‘blijven betalen omdat dat nu eenmaal moet’. Unilever heeft volgens schattingen van Oekraïne ongeveer 50 miljoen euro aan belastingen betaald in Rusland.

Graaiflatie

Unilever blijft ook onder vuur liggen vanwege de hoge prijzen voor boodschappen. Het is één van de bedrijven die wordt beschuldigd van inflatie, het verder ophogen van prijzen dan volgens de kostenstijgingen noodzakelijk is. Schumacher en financieel directeur Graeme Pitkethly werpen die beschuldigingen van zich af. Pitkethly: ,,We hebben lang niet alle kostenstijgingen doorgevoerd, zeker niet in Europa waar de consumenten de hardste klappen krijgen. We hebben de pijn verdeeld, en onze marges zijn sterk gedaald.’’

Desondanks verhoogde Unilever de verkoopprijzen in de eerste helft van dit jaar met gemiddeld 9,4 procent. Daarmee moest Unilever de gestegen kosten voor grondstoffen en materialen compenseren. Unilever ziet wel een voorzichtig einde komen aan de prijsstijgingen. Voor heel 2023 rekent de onderneming op een onderliggende omzetgroei, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, van meer dan 5 procent. De winstmarge van het bedrijf kwam in de eerste helft van het jaar uit op 17,1 procent, ongeveer hetzelfde als in 2022.

