Unilever verkoopt margarines voor 6,8 miljard euro aan investeerder KKR

Ongeneeslijk zieke maakt zich zorgen om inkomen familie

10:43 Er is grote onrust ontstaan onder deelnemers van het pensioenfonds ABP over de afschaffing van de ANW-compensatieregeling. Tienduizenden ernstig en ongeneeslijk zieken vrezen dat de afschaffing hun nabestaanden honderden euro’s per maand kan schelen. Het ABP zegt dat er een goede nieuwe regeling komt.