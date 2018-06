UWV is 137 miljoen minder kwijt aan uitkeringen

Griepgolf

De uitgaven voor de Ziektewet zijn volgens de instantie wel opvallend. Hier is een stijging van 18 miljoen te zien die grotendeels het gevolg is van de griepgolf in het eerste kwartaal van 2018. Deze griepgolf hield langer aan dan in andere jaren en trof meer mensen. De Ziektewet wordt door het UWV uitgekeerd aan zieke uitzendkrachten, zieke WW'ers en zieke werknemers met een tijdelijk contract dat is beëindigd.



Voor zwangeren is 112 miljoen euro aan extra uitgaven begroot voor de tijdelijke compensatieregeling Zwanger en zelfstandige (ZEZ) die in mei van dit jaar van start is gegaan. Naar schatting hebben 20.000 vrouwen in Nederland recht op een compensatie van 5.600 euro bruto.