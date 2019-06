UWV: uitkeringslasten gaan omhoog

In 2019 is het UWV in totaal 48 miljoen euro meer kwijt aan uitkeringslasten. Een jaar later stijgen de uitkeringslasten nog eens met 644 miljoen euro. Dan gaat de organisatie twee nieuwe taken uitvoeren. Partners kunnen na geboorte van een baby een uitkering van vijf weken aanvragen en werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen na arbeidsongeschiktheid.