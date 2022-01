Vakbeweging test EU-criteria platforms: ‘Uber en Deliveroo zijn absoluut werkgevers’

,,Als het lijkt op een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is de kans groot dat het gaat om een eend”, aldus confederaal secretaris Ludo Voet van de Europese vakbondskoepel Etuc. Zijn studiedienst liet zelf de criteria die de EU wil gaan hanteren los op de vijf grootste platforms, en alle vijf rolden ze er zonder een spoor van twijfel als ‘werkgever’ uit. Voet: ,,De platforms zullen er alles aan doen om de testen te manipuleren en hun op uitbuiting gebaseerde businessmodel overeind te houden, maar ons onderzoek wijst uit dat ze overduidelijk werkgever zijn. Het beste wat ze nu kunnen doen is met ons onderhandelen over fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden.”

Vijf criteria

Maar veel minder gelukkig was Etuc met de Brusselse criteria om vast te stellen óf een platform al dan niet werkgever is. Wie eenzijdig de hoogte van het loon bepaalt (1), de inhoud van het werk (2), wie al dan niet digitaal de uitvoering daarvan controleert (3), eenzijdig de werktijden bepaalt en de weigering van taken sanctioneert (4) en een uitvoerder beperkt in zijn mogelijkheden om voor anderen te werken (5) is in de ogen van Brussel werkgever. Sterker: wie aan twee van die vijf criteria voldoet is dat al.