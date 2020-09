Van een chagrijnige kat tot een raceduif: deze dieren maken hun baasjes rijk

‘Kostenre­duc­tie­plan KLM komt er met of zonder bonden’

14:33 KLM stuurt hoe dan ook op 1 oktober een plan hoe de luchtvaartmaatschappij geld gaat besparen naar politiek Den Haag. Liefst doet het bedrijf dat met een akkoord met de vakbonden over het versoberen van de arbeidsvoorwaarden, maar als dat er niet is, gaat het eigen plan van KLM naar Den Haag, zegt Kim Bruggeman. Als vicepresident voor sectorrelaties en compensatie was hij de laatste maanden een van de onderhandelaars met de vakbonden.