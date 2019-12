Van zwanger tot gepensioneerd: waar let je op in welke levensfase?

zorgverzekeringDe zorgpolis regel je afhankelijk van levensfase en achtergrond. Een 18-jarige heeft andere behoeften dan iemand van 65 en Aida uit Iran staat er anders in dan Elske uit de Achterhoek. Zes mensen praten over hun situatie.

Pasgeboren

Dit verhaal is onderdeel van onze special. Alle verhalen vind je in de bijlage van de krant van 10 december 2019 of in ons online dossier. Word je geboren in een gezin met een gezinspolis: als baby kom je dan te 'hangen' onder de hoofdaanvrager van deze polis.



Beland je in een gezin met twee aparte polissen - man/vrouw - man/man - vrouw/vrouw - dan doen je ouders er verstandig aan je onder te brengen bij de ouder of opvoeder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.

0 tot 18 jaar

Tussen 0 en 18 betaal je geen premie, de tandartskosten zijn gedekt en je hebt geen ‘eigen’ eigen risico. Je staat namelijk op de polis van ma of pa of op de gezinspolis en de kosten die je maakt gaan niet af van het eigen risico van de polishouder.

Maar heb je een beugelbekkie, dan wordt het puzzelen. Een orthodontische behandeling wordt niet vergoed door de basisverzekering (behalve bij medische indicatie). De ouders zullen orthodontie in de aanvullende verzekering moeten meenemen.

18+

Je komt op eigen benen te staan zodra je 18 en dus meerderjarig bent. Blijf niet per se bij de verzekeraar van je ouders hangen maar ga op zoek naar een eigen verzekering. Je kunt dan het pakket naar eigen wensen samenstellen, bijvoorbeeld bij een verzekeraar die polissen aanbiedt met aanvullende modules die voor jongeren gunstig zijn, zoals Studenten Goed Verzekerd. Je kunt je ouders de maandelijkse premie natuurlijk laten betalen, dat is wel zo slim!

Vraag online zorgtoeslag aan via Mijn toeslagen op belastingdienst.nl. In 2020 mag je inkomen niet hoger zijn dan 30.481 euro per jaar om in aanmerking te komen. Je krijgt zorgtoeslag, na het aanvragen natuurlijk, vanaf de maand na de maand waarin je 18 bent geworden. Je kunt zorgtoeslag voor 2020 nog aanvragen tot 1 september 2021.

Wees op tijd met het aanvragen van zorgverzekering en zorgtoeslag! En doe het de eerste keer samen met pa of ma of gezellig met zijn drietjes. Vergeet ook niet dat iedereen altijd bij de verzekeraar het eigen risico gespreid kan betalen.

20-30-40-50 jaar

Als twintiger kun je behoorlijk besparen op de maandelijkse premie. Over het algemeen ben je redelijk gezond, dus je eigen risico kan omhoog naar maximaal 885 euro per jaar; dat is 500 euro boven het verplichte eigen risico van 385 euro. Je betaalt dan tot wel 25 euro premie per maand minder. Zorg ervoor dat je minimaal 500 euro, liefst 885 euro op je spaarrekening hebt staan, want bij hoge kosten moet je meteen aftikken.

Een ander besparing bereik je door voor een natura- of budgetpolis te kiezen. Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar de zorgkosten rechtstreeks; alleen de zorg van zorgverleners waarmee die verzekeraar een contract heeft wordt volledig vergoed. Ga dus altijd naar een zorgaanbieder waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. Anders krijg je misschien maar een deel van de rekening vergoed. Ga na welke zorgaanbieders dat zijn. Zijn jouw fysiotherapeut en het ziekenhuis in de buurt wel gecontracteerd?

Wat je moet weten: bij spoedeisende zorg behandelen alle ziekenhuizen je! En de verzekeraar betaalt altijd.

Als je gaat samenwonen, neem dan ieder een eigen polis. Het is niet handig om er één van te maken. Het is bijvoorbeeld niet goedkoper. Daarnaast behoud je je onafhankelijkheid, mocht de relatie spaak lopen. Trouwen doet voor de zorgpolis niets.



Willen jullie een kindje? Dan moet je wel even vooruitkijken. Neem voor het jaar waarin de blijde verwachting tot een uitkomst gaat leiden voor de moeder een uitgebreidere aanvullende verzekering waarin dekking voor ziekenhuis- en kraamzorgkosten is geregeld. Heb je een medische indicatie, dan wordt bevallen in het ziekenhuis betaald uit de basisverzekering. Heb je geen medische indicatie en wil je toch bevallen in het ziekenhuis, dan betaal je een eigen bijdrage. Er zijn aanvullende verzekeringen waarin je die eigen bijdrage kunt afdekken. Overigens gaat bevallen niet ten koste van je eigen risico.



Voor kraamzorg thuis betaal je een eigen bijdrage van 4,50 euro per uur. Er zijn aanvullende verzekeringen waarin je deze eigen bijdrage kunt afdekken. Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg. Vergeet niet het volgende jaar de aanvulling weer uit de polis te halen - tenminste, als je geen kind ter wereld wilt brengen in dat jaar.



In je latere leven, zo na je 50ste, ga je soms mantelzorg verlenen aan bijvoorbeeld ouders. Bij sommige verzekeraars is daarvoor iets te regelen via aanvullende verzekeringen. Zo betalen ze bijvoorbeeld een mantelzorgcursus, of regelen voor een paar dagen vervangende mantelzorg als je even ‘vrij’ wilt zijn van deze zware taak.

50-60 en tot pensioen

De zorgbehoefte is misschien aan het veranderen. Kijk naar hoe de medische zorg het afgelopen jaar is geweest. Sommige zaken hoef je niet meer te verzekeren.

Na pensioen

Je valt dan uit de collectieve verzekering van je werkgever. Je zult weer zelf de boer op moeten. Weet bij deze zoektocht dat heel veel zorg is geregeld in de basisverzekering. Kijk dus heel bewust naar wat een aanvullende polis nog toe kan voegen. Kijk of je recht hebt op zorgtoeslag via Mijn toeslagen op belastingdienst.nl.

70+

Helaas kan ouderdom met gebreken gepaard gaan. De kinderen mantelzorgen soms al, maar het komt voor dat dat niet genoeg is. Er moet zoveel zorg worden verleend dat de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing zijn. Wat moet je dan met de zorgverzekering doen? Verplicht blijft de basisverzekering, maar het uitzoeken van een aanvullende verzekering is niet makkelijk. Het CAK zou je daarbij kunnen helpen. Dit overheidsorgaan regelt de toeslagen voor de beide wetten. Verstandig is het als de kinderen dit aanvragen.

Chronisch ziek

Bij eventueel overstappen naar een andere (goedkopere) verzekeraar is het belangrijk om te weten wat er wordt vergoed. Vergelijk bijvoorbeeld het hulpmiddelenreglement van de huidige verzekeraar met dat van de mogelijk nieuwe. Bel naar die mogelijk nieuwe verzekeraar en vraag ernaar!

Wie weinig heeft

Met elke verzekeraar kun je afspreken dat je het eigen risico gespreid over het jaar betaalt; dat scheelt al.

Voor mensen met een minimum inkomen zijn er twee mogelijkheden om de premie voor de zorgverzekering op te brengen. Er is de zorgtoeslag: het inkomen mag in 2020 niet hoger zijn dan 30.481 euro om voor een toeslag in aanmerking te komen. Je vraagt hem aan via Mijn toeslagen op belastingdienst.nl. Daarnaast heeft de gemeente waar je woont vaak regelingen, gebaseerd op een overeenkomst met een zorgverzekeraar. Minima kunnen langs die sympathieke weg dan korting krijgen op hun premie.

Volledig scherm Elske Kolkman(30) met haar dochtertje Laure(2). © Angeliek de Jonge

Elske Kolkman (30) woont in Zieuwent (Achterhoek) - Levensfase 30-40

Virginia Groenendijk



Ze is meisjescoach, dat wil zeggen: ze begeleidt meisjes die bijvoorbeeld kampen met een laag zelfbeeld. Elske is hoogzwanger en krijgt - hoe kan het ook anders - een meisje. Het is voor haar en vriend Sil hun tweede dochter. Elske heeft een duidelijk doel: ,,Stressvrij in het kraambed.’’ Dus is ze al maanden druk in de weer, zodat ze straks onbekommerd op haar roze wolk kan klimmen. De kinderkamer is af, alle spulletjes zijn aangeschaft en de coachtrajecten afgesloten of overgedragen.



En wat verzekeringen en contracten betreft, die laat Elske precies zoals ze zijn. Wel zo overzichtelijk. ,,Als ik door verkopers word gebeld met: ‘Wilt u besparen op…’ zeg ik direct: ‘Ik weet niet hoeveel ik betaal, en ik hoef ook geen betere deal.’ Zijn ze altijd een beetje verbouwereerd: ‘U wilt dus niet minder betalen?’



,,Na de bevalling van mijn eerste kon ik - heel gênant - na vijf keer vragen nog steeds de naam van mijn kraamhulp niet onthouden. Zo erg zat ik in mijn bubbel. Mijn grootste angst met overstappen is dat ik precies op de grens van 2019 en 2020 beval, en ik, dan nog helemaal van de wereld, moet bellen over ingewikkelde ziekenhuisrekeningen.’’ Haar zorgverzekeraar en haar pakket, een simpele basisverzekering bij Interpolis, blijven daarom ongewijzigd. ,,Ik weet dat dit rationeel misschien niet helemaal te volgen is, maar het is een gevoelskwestie.’’ Volledig scherm Laura Carrière (26) en Lisanne de Blok (27). © Angeliek de Jonge

Laura Carrière (26) en Lisanne de Blok (27) wonen in Utrecht - Levensfase 20-30

Loudi Langelaan



Op zaterdagmiddag gaan ze het liefst naar het bos. En bij regenachtig weer is koffie drinken in een gezellig Utrechts café een prima alternatief. Rustpunten in het drukke bestaan van Laura en Lisanne, die hun leven aan het opbouwen zijn. Laura is basisarts en werkt op de gynaecologie-afdeling van het Antonius Ziekenhuis; ze hoopt zich binnenkort te specialiseren. Lisanne is net gepromoveerd politicoloog en werkt nu als postdoctoraal onderzoeker bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. In augustus zijn ze getrouwd. Ze hebben net een huis gekocht en zijn volop aan het klussen. De twee zijn jong en gezond en hoeven over zorgverzekeringen nog niet te diep na te denken. Lisanne is verzekerd bij Zilveren Kruis via haar werkgever, Laura zit bij De Friesland. Laura: ,,Ik heb een jaar in het buitenland gewoond en toen ik terugkwam moest ik dus wel nadenken over de verplichte zorgverzekering. Via Independer kwam ik op deze verzekeraar.’’ Beiden hebben het eigen risico op maximaal staan. Voor de tandarts en fysiotherapie zijn ze aanvullend verzekerd. Lisanne: ,,We sporten veel. We hebben elkaar ooit ontmoet op de voetbalvereniging en sinds kort zitten we weer samen in een team. Een blessure is nooit ver weg.’’



Het leven is goed en er staan voorlopig geen grote veranderingen op de planning. Behalve dan misschien gezinsuitbreiding: een hond om mee te nemen de bossen in. Volledig scherm Natacia Hira Sing (44) en kinderen. © Angeliek de Jonge



Natacia Hira Sing (44) en Rajesh Manbodh (51) wonen in Den Haag - Levensfase 30-50

Loudi Langelaan Met drie kids en twee fulltime banen is het altijd rennen en vliegen bij Natacia en Rajesh thuis. Rajesh is senior medewerker bij de Dnata op Schiphol en Natacia werkt op de communicatieafdeling van de Tweede Kamer. Aryan (12), Rishan (11) en Acacia (7) zijn druk met school, huiswerk, spelen en allerhande sport- en muziekclubs. En dan valt er weleens eentje op het schoolplein en moeten ze halsoverkop naar de dokter. Gelukkig is het gezin goed verzekerd. Natacia en Rajesh, opgegroeid in Suriname, nemen allebei deel aan de collectieve verzekering van hun werkgever bij CZ. Natacia: ,,We keken er nooit naar om, totdat we kinderen wilden. Sindsdien heb ik een heel uitgebreide verzekering. Ik wilde gewoon overal voor gedekt zijn tijdens de zwangerschap en erna. Die verzekering hebben we eigenlijk nooit meer aangepast.’’ Voor de astma en allergieën van Aryan is het prettig dat ze zoveel vergoed krijgen. Rishan heeft een bril en een beugel, en Natacia krijgt zelf vaak fysiotherapie wegens rugklachten. ,,We dragen flink af per maand: zo’n 400 euro.’’ En al beginnen de jongens net te puberen en gaat de oudste pas naar de brugklas, de zorgen gaan ook al naar later. ,,Als ze gaan studeren, als ze uit huis gaan, als ze alles zelf moeten regelen... Je probeert ze voor te bereiden op de keuzes die ze moeten maken, maar uiteindelijk bepalen ze zelf wat voor mens ze willen zijn.’’ Volledig scherm Karin Veldman (50). © Angeliek de Jonge

Karin Veldman (50) woont in Assen - Levensfase 50-60

Virginia Groenendijk Elke dag stofzuigt Karin haar huis. Niet omdat ze zo’n opruimerig type is, maar omdat ze een zeer zeldzame ziekte heeft. Ze lijdt aan het syndroom van Netherton, een ernstige huidaandoening die bij slechts één op de miljoen mensen voorkomt. Door huidschilfers die zich ophopen, ontstaat er een schilferige en droge huid die iets van een vissenhuid heeft. Het syndroom is een variant van de verzamelziekte ichthyosis (afgeleid van het Griekse woord voor vis, ichthys). Karin is chronisch moe, en niet alleen fysiek. ,,Door alle pesterijen vanwege mijn uiterlijk heb ik PTSS opgelopen. Ik mocht bijvoorbeeld als kind alleen het zwembad in als er een foto bij de kassa hing met een doktersbriefje dat ik niet besmettelijk was.’’



Een intern stemmetje maakte haar wijs dat ze harder moest werken dan ‘normale mensen’ en dat droeg bij aan de ontwikkeling van een burn-out. Met een uitkering is 220 euro per maand aan zorgpremie (bij verzekeraar IZZ) een flinke kluif. ,,Op de dag dat de premie van 2020 bekend werd gemaakt, zat ik al om negen uur achter mijn computer.’’



Volgend jaar wordt het, zegt ze, ‘wederom minder zorg voor meer geld’. Zo is de onbeperkte fysio in haar pakket versoberd tot éénmaal per week. ,,Ik kan wel weer alle aanbieders gaan vergelijken, maar ik begin me af te vragen of het al die uren waard is. En daarbij: de ervaring leert dat wat er aan premiekosten afgaat, er net zo hard weer bijkomt aan eigen bijdragen.’’

Volledig scherm Marjolijn en Paul van der Meer (67 en 69). © Angeliek de Jonge

Marjolijn en Paul van der Meer (67 en 69) wonen in Bilthoven - Levensfase 60+

Loudi Langelaan



De eerste dozen zijn verhuisd. In januari gaan Paul en Marjolijn over: al tien jaar staat hun leven in het teken van het woonproject waar ze van hun oude dag gaan genieten. Ze zijn 38 jaar samen, met drie kinderen en drie kleinkinderen, op wie ze soms passen. Paul deed vroeger acquisitie bij een verzekeraar, Marjolijn was onderwijzeres. Paul werkt nu nog twee dagen per week: hij helpt mensen met schulden bij hun inkomstenbelasting. De twee houden van tuinieren, lezen en wandelen. Samen natuurlijk. En dan is er de woongroep. Met 34 anderen hebben ze het gebouw ontworpen en laten bouwen. Ieder heeft een appartement naar eigen smaak, gezondheid, wensen en budget. Daarnaast komen er een grote tuin, een gemeenschappelijke ruimte en genoeg activiteiten. Zo hopen ze de eenzaamheid voor te zijn. Met de jaren komen ook de kwalen. Ze zijn maximaal verzekerd bij Nationale-Nederlanden. Marjolijn heeft lichte reuma. Paul heeft astma en CMT, een progressieve spierzenuwziekte. Schrijven en lopen, het wordt steeds lastiger. Paul: ,,Vervelend om te merken dat je minder kunt. Ik ben een klusser, nu is een simpel schroefje erin draaien al lastig.’’ Toch noemen Marjolijn en Paul zichzelf ‘echte geluksvogels’. Ze hebben het samen goed. Ook dankzij hun kinderen en kleinkinderen - van wie ze overigens niet meer mogen praten over het woonproject. Paul: ,,Daar hebben we het te vaak over, schijnt het…’’

Volledig scherm De 20-jarige Iraanse Aida Daneshvar Ghahfarokhi. © Angeliek de Jonge

Aida Daneshvar Ghahfarokhi (20) woont in Santpoort - Levensfase 18+

Loudi Langelaan



Afgezien van de heimwee en de zorgen over familie en vrienden in Iran gaat het goed met Aida. Vier jaar geleden vluchtte ze met haar moeder naar Nederland, haar broer en oma achterna. Voor hen als niet-moslims was het leven in Iran moeilijk. Aida volgt volwassenenonderwijs vwo in Haarlem. Ze heeft een baantje bij de supermarkt en is actief in de milieubeweging. Aida: ,,Ik heb veel vrienden gemaakt hier, dit is een fijn land. Maar ik voel me ook eenzaam als ik denk aan alle mensen die ik heb achtergelaten.’’ Aida praat regelmatig met een Iraanse psycholoog over haar zorgen en heimwee, via FaceTime. Haar vader, die nog in Iran woont, betaalt. Hier een verwijzing krijgen voor psychische hulp bleek te moeilijk, al is ze er wel voor verzekerd. ,,Ik regel de zorgverzekering voor mij en mijn moeder. We zijn verzekerd bij Univé omdat we daar korting krijgen. We hebben een basisverzekering met aanvullende vergoeding voor de tandarts, fysiotherapie en psychische zorg.’’ Toch bleek de verzekering ook niet toereikend toen haar moeder een dure wortelkanaalbehandeling nodig had. Als je op een minimum leeft, hakt dat erin. Ze heeft vertrouwen in de toekomst. ,,Ik wil studeren in Amsterdam, het University College, wat weet ik nog niet. Ik blijf ook strijden voor het klimaat. En ik hoop dat ik ooit mijn land, familie en vrienden weer kan zien.’’