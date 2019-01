Vattenfall neemt energietak van DELTA over

Vattenfall, dat in 2009 het Nederlandse energiebedrijf Nuon overnam, is marktleider in Noord-Europa. Het bedrijf heeft eerder zijn op fossiele brandstoffen draaiende centrales verkocht. Het heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in zonne- en windenergie. Het bouwt ook het eerste subsidievrije windpark in Nederland: Hollandse Kust zuid. Daarnaast exploiteert Vattenfall een windpark in Sluis en neemt het de stroom af van het zonnepark in Middelburg. ,,Vattenfall produceert veel groene stroom. Daar kan DELTA Energie van meeprofiteren”, aldus de DELTA-woordvoerder.