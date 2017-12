VDL en Philips Lighting mogelijk voor tonnen het schip in met reuzenrad New York

VDL en Philips Lighting dreigen voor tonnen het schip in te gaan met hun werk voor het reuzenrad New York Wheel. Hun opdrachtgever Mammoet-Starneth heeft faillissementsbescherming aangevraagd in de Verenigde Staten.

Uit documenten die bij de rechtbank in Delaware zijn ingediend, blijkt dat VDL Steelweld en Philips Lighting tot de grootste schuldeisers behoren. De VDL-dochter heeft een claim van 997.000 dollar (ongeveer 850.000 euro) ingediend. Philips Lighting volgt met een vordering van 756.000 dollar (zo'n 650.000 euro).

Capsules

VDL had als onderaannemer van Mammoet-Starneth een order van 20 miljoen euro ontvangen voor de productie van 36 capsules voor het rad. Het was begonnen met de productie van onderdelen voor de capsules. Philips Lighting zou 200.000 ledlampen leveren voor het reuzenrad.

Half juli werd bekend dat de ontwikkelaar van het project het contract met hoofdaannemer Mammoet-Starneth had beëindigd. De bouw van het 190 meter hoge reuzenrad op Staten Island had forse vertraging opgelopen. De bouwkosten verdubbelden. Partijen gaven elkaar over en weer de schuld van de ontstane problemen.

Overdracht

In de afgelopen maanden werden rechtszaken gevoerd over de ontstane situatie. New York Wheel liet in augustus weten in gevorderde onderhandelingen met American Bridge Company te zijn om de bouw over te nemen en te completeren. Met Mammoet-Starneth zou overleg moeten worden gevoerd over de overdracht van het project.

Een definitieve overeenkomst met een nieuwe aannemer is sindsdien uitgebleven. Mammoet-Starneth heeft nu een aanvraag gedaan in het kader van de Chapter 11-regeling, die enigszins valt te vergelijken met de procedure voor uitstel van betaling in Nederland. In Amerika kan een bedrijf dat in financiële problemen verkeert een akkoord proberen te bereiken met schuldeisers, financiers, werknemers en aandeelhouders.