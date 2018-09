VDL Nedcar wil stakingsverbod

Medewerkers van VDL Nedcar gingen vrijdag niet aan het werk tijdens de Limburgse stakingsdag in het kader van de vastgelopen cao-onderhandelingen. De productieband draait toch in Born, maar de autofabriek heeft volgens een woordvoerder ‘wel last van de staking’.



Zaterdag, op de eerste halve ‘overwerk-zaterdag’ om eerder opgelopen stakingsachterstand in te halen, zal naar verwachting ook een deel van de medewerkers niet verschijnen. Voor drie komende zaterdagen staat ook zo’n halve inhaaldag gepland.

Brandbrief

VDL Nedcar heeft in een brandbrief de vakbonden met klem opgeroepen om niet te gaan staken. ,,BMW is onze enige klant. We kunnen het ons niet veroorloven deze klant, en daarmee de bestaanszekerheid voor meer dan zevenduizend gezinnen, kwijt te raken", schrijft directeur Paul van Vuuren.



Volgens VDL Nedcar heeft BMW laten weten 'bij het toebedelen van nieuwe opdrachten consequenties te verbinden aan de door de stakingen afgenomen leverbetrouwbaarheid', zo blijkt uit de uitgelekte brandbrief.

De vakbonden hebben tot maandag de tijd gekregen om te reageren. Als de bonden niet inbinden, dan zegt VDL Nedcar naar de rechtbank te stappen. ,,Om de volgende stakingen te laten verbieden”, bevestigt de woordvoerder.

Bestuurder Hans Wijers van FNV Metaal zegt met de overwerkstaking van zaterdag tegemoet te komen aan de wens van de vakbondsleden bij VDL Nedcar. ,,Die ervaren het overwerk als een straf voor het staken, terwijl er voor de opgelopen achterstanden ook andere oorzaken zijn aan te wijzen. De staking zaterdag blijft van kracht, zolang onze leden dat willen. Misschien zou een nieuwe regeling, lees extra betaling, hen op andere gedachten kunnen brengen."

Onacceptabel

In de brief aan de bonden meldt topman Van Vuuren 'dat BMW al heeft aangegeven de achterstanden onacceptabel te vinden'. Volgens Nedcar zijn er als gevolg van verstoringen in het productieproces, gedurende het jaar, al achterstanden ontstaan. 'Door het disproportionele aantal stakingen (20 juni en twee 48-uurs stakingen eind juni en eind juli, red.) is deze achterstand ernstig vergroot tot ruim drieduizend auto's.'

Ruim twee derde daarvan heeft BMW bij andere producenten laten maken. 'Dit heeft geleid tot een afname van de werkgelegenheid in Born met tachtig manjaren werk', meldt Van Vuuren in de brief. Daarin staat ook dat Nedcar opnieuw het risico loopt dat als gevolg van de overwerkstakingen weer auto's elders worden gemaakt.