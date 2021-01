Veel ondernemers dreigen te verzuipen door lockdown: ‘Men heeft niet door hoe zwaar wij het hebben’

Een duizelingwekkende 52 miljard euro heeft het kabinet al vrijgemaakt voor steunoperaties in coronatijd. Ter vergelijking: dat is meer dan vijf keer zoveel als het bedrag dat het kabinet dit jaar denkt uit te geven aan defensie. En het einde van de coronasteun is nog niet in zicht: mogelijk wordt nog deze week bekend in hoeverre met name winkeliers extra te hulp worden geschoten.