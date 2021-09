Verbijstering bij agent om sluiting restaurant Waku Waku: 'Alles in mij schreeuwt: dit niet’

viral berichtDe geruchtmakende sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku leidt ook onder handhavers tot grote verbazing. Pim Vos, wijkagent in het Brabantse Vught, schrijft in een massaal gedeeld LinkedIn-berich t de frustratie van zich af.

Een woordvoerder van politie Oost-Brabant benadrukt dat het hier een persoonlijke kwestie betreft. ,,Dit is een privémening en niet waar wij voor staan. Wij zijn een objectieve politie en mengen ons niet in deze discussie.” Politiewetenschapper Jaap Timmer sluit niet uit dat Vos op de vingers wordt getikt.

Vastgenageld aan grond

De gemeente Utrecht liet vandaag de sloten van restaurant Waku Waku vervangen, omdat de exploitant de CoronaCheck-app niet wil controleren. Eigenaar Floris Beukers wil dat niet doen omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. Daar voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie.



Binnen de politie is er begrip voor de actie van Beukers. ‘Ik sta vandaag vastgenageld aan de grond’, schrijft wijkagent Pim Vos: ‘Ik ben bij de politie gekomen om mensen te helpen. ‘Waakzaam en dienstbaar’. Ik weet niet wat ik ‘mag’ zeggen in mijn rol binnen de politie maar alles in mij schreeuwt ‘dit niet’.’

In het veelbesproken bericht op LinkedIn, dat duizenden keren is ‘geliket’ en ook op Twitter volop wordt verspreid, stelt Vos dat het kabinet bij het coronabeleid met twee maten meet. ‘Het kan toch niet zijn dat je in de Efteling tegen elkaar mag staan in een rij voor de Python (gevaccineerd en ongevaccineerd) en een restaurant dat mensen echt gezond wil laten leven (Waku Waku, red.) gesloten wordt omdat ze niet willen vragen naar een check?’

‘Diepe buiging‘

Het komt zelden voor dat leden van de politie zich in het openbaar uitspreken over het coronabeleid. Op sociale media wordt Vos overladen met complimenten. ‘Pim Vos, een moedige agent. Hij steekt zijn nek uit. Diepe buiging voor deze meneer. Een agent in hart en nieren, ten dienste van de burger en om de burger te beschermen’, luidt een van de vele reacties op Twitter.

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer is het echter ‘aannemelijk’ dat Vos door zijn leidinggevende wordt aangesproken. ,,Iedere persoon, ongeacht zijn of haar beroep, kan zich in Nederland gelukkig beroepen op de vrijheid van meningsuiting, maar bij een bepaalde categorie ambtenaren, zoals politiemensen, is onderkend dat die vrijheid soms kan schuren met het uitoefenen van de functie. Zijn leidinggevenden zouden kunnen vinden dat dat hier het geval is. Ik acht de kans groot dat zij hierover met deze agent in gesprek zullen gaan en hem zullen adviseren dit in de toekomst niet nog een keer te doen.”

De Brabantse politie wil zich niet in de discussie mengen en benadrukt dat Vos zijn uitspraken op persoonlijke titel doet.

Toch open

Overigens is het op last van de gemeente Utrecht gesloten restaurant Waku Waku vandaag toch deels open gegaan. Vanuit de deuropening verkoopt het restaurant drankjes. Volgens een woordvoerder van het restaurant gaat het om een ‘symbolische’ opening. ,,De omzet valt daarmee niet te compenseren, maar het is een signaal dat de eigenaren willen uitdragen: dat zij niet zullen zwichten voor dit beleid. We hopen dat hier iedere dag mensen zullen blijven komen.” Onder luid applaus werd de deur opengeduwd.

Op het terras staan naar schatting tweehonderd mensen. Het gaat vooral om sympathisanten. Ook staan er agenten en andere handhavers die een praatje maken met mensen die er op de grond zitten. De sfeer is rustig. Aan de overkant van de straat staat een handjevol tegendemonstranten. Zij hebben een bord bij zich met daarop de leus ‘Veganisten tegen fascisten en nazi’s’.

