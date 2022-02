Verdiende Luxaflex-miljardair 100 miljoen euro extra ten koste van kleine beleggers?

Video Evenemen­ten willen 1,5 meter weg en 100 procent open: 'Deze plannen zijn diepe belediging’

Het einde van de totale avondlockdown is in zicht en dat zorgt in verschillende branches voor blije reacties. Toch klinkt er ook hier en daar gebrom en ergernis rond de uitgelekte plannen. ,,Een mooie en hoopgevende tussenstap, maar dit zet nog geen zoden aan de dijk”, klinkt het bijvoorbeeld in de concertbranche.

24 januari