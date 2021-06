Verdubbeling banen in sector elektrisch vervoer

De productie van elektrische bussen, vrachtwagens en laadpalen neemt hard toe. Uit onderzoek door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat de werkgelegenheid in de sector tussen 2018 en 2020 met zo’n 1500 voltijdsbanen is gegroeid tot 6800 banen. RVO verwacht dat dit aantal in 2025 zal zijn verdubbeld tot 13.500.

Nederlandse bedrijven verdienen op dit moment zo’n 5 miljard euro per jaar met de bouw van laadpalen, elektrische trucks en bussen. In 2018 ging het nog om ruim 3 miljard euro. ,,Een indrukwekkende groei’’, zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), die opdracht gaf voor het onderzoek. ,,De sector is nu zo’n drie keer zo groot als bijvoorbeeld de al indrukwekkende omvang van de Nederlandse fietsenbranche. Dat is niet alleen goed voor het klimaat en onze schone lucht, maar ook voor onze portemonnee. En voor mensen op zoek naar werk. De komende jaren komen er duizenden banen bij in de sector elektrisch vervoer.’’

Laadpaalbedrijven

De meeste van die banen zijn te vinden bij de bouwers van elektrische bussen (VDL en Ebusco) en vrachtwagens (DAF). Er worden geen elektrische personenauto’s in Nederland gebouwd. Wel zit er veel werk bij laadpaalbedrijven. Die bedrijven zijn ook actief binnen Europa en Amerika. Nederland telt relatief veel publieke laadpalen: een groot deel wordt geëxploiteerd door Nederlandse bedrijven, zoals EV Box, New Motion, Alfen, Pitpoint en Allego.

In Nederland wordt ook gewerkt aan de bouw van elektrische binnenvaartschepen en volledig elektrische campers. Bovendien stappen steeds meer particulieren over op een elektrische scooter of auto. In 2020 was een kwart van de nieuwe auto’s in Nederland elektrisch.