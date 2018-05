'Verhuizende Amsterdammers stuwen huizenprijzen in de regio'

De Rabobankeconomen keken onder andere naar de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in de regio die zijn gekocht door Amsterdammers en door niet-Amsterdammers. De uitkomst: Amsterdammers in steden als Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht telden gemiddeld meer geld neer voor een tussenwoning dan huizenkopers uit andere gemeenten.

In Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht bedraagt dit verschil 50 tot 65 duizend euro, in de Gooise Meren meer dan een 100.000 euro. ,,Dit kan betekenen dat Amsterdammers in de race met andere potentiële kopers meer bieden voor dezelfde woning, of sneller kiezen voor de duurdere huizen op de woningmarkt. Zeer waarschijnlijk is het een combinatie van beide. Dit zou betekenen dat verhuizende Amsterdammers een prijsopdrijvend effect hebben in de regio'', stelt econoom Rogier Aalders.

Almere en Haarlem zijn volgens Rabobank populaire steden bij vertrekkende Amsterdammers. Daar kwam respectievelijk 14 en 18 procent van de verkochte woningen in handen van Amsterdamse doorstromers. In kleinere omliggende plaatsen, zoals Waterland of Ouder-Amstel, ligt dat percentage nog hoger: tussen de 30 en 40 procent.

