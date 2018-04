'Vleeswaren soms vol water, maar op het etiket staat dat niet'

Aantal werklozen daalt - kijk hier hoe het zit in Twente en de Achterhoek

19 april ENSCHEDE - Het aantal werklozen neemt rap af. In maart waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent. In de grote Twentse steden komen die getallen ongeveer overeen. In deze regio is Hengelo de gemeente met de meeste ww-uitkeringen per beroepsbevolking, Rijssen-Holten de minste.