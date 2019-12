Volksbank: Geen negatieve rente in 2020

Of klanten daar ook ná 2020 op mogen rekenen, durft de Volksbank niet te zeggen. ‘Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we ieder jaar opnieuw de situatie beoordelen’, luidt de boodschap. Voor particuliere spaarders met een spaartegoed tot 25.000 euro zegt de bank in elk geval een minimumtarief van 0,01 procent te hanteren.



De Volksbank komt met deze belofte na een onderzoek onder 3000 consumenten. Daaruit bleek dat voor klanten een negatieve spaarrente ‘principieel onaanvaardbaar’ is. ‘Negatieve rente druist in tegen de sterke Nederlandse spaarmentaliteit. Het is ons met de paplepel ingegoten dat sparen loont en is door de Nederlandse banken jarenlang gestimuleerd’, zo schrijft de Volksbank in een toelichting.



Met deze stap volgt de Volksbank het eerdere besluit van ABN Amro. Die bank kwam een paar weken geleden als eerste van de grootbanken met de belofte dat het klanten met minder dan 100.000 euro op de spaarrekening geen negatieve rente in rekening zal brengen. Van de overige grootbanken is ING de enige die er geen uitspraken over doet. ,,We doen nooit uitspraken over renteontwikkelingen, dus nu ook niet", verklaarde een woordvoerder daar eerder over.