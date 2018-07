Voor goedkoper huren moet je naar Friesland en Drenthe

Toch geldt de daling niet overal in het noorden. Een uitzondering is de stad Groningen. Daar stijgen de prijzen juist, maar dat heeft te maken met de populariteit van de studentenstad. Overijssel laat ook een huurstijging zien van gemiddeld 4,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.



,,Maar nog altijd altijd liggen de prijzen in Overijssel relatief laag", benadrukt directeur Jasper de Groot van Pararius, wijzend op de laatste cijfers. Nieuwe huurders betalen in die provincie gemiddeld 9,88 euro per vierkante meter per maand.



,,Hoewel de huurstijging fors lijkt, valt het mee in vergelijking met het landelijk gemiddelde”, zegt hij. De gemiddelde stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is 6,5 procent. Daarmee komt het gemiddelde maandbedrag voor een huurwoning in de vrije sector op 15,82 euro per vierkante meter.



Alleen Noord-Holland komt fors boven dat bedrag uit. Nieuwe huurders betalen er gemiddeld 20,66 euro per vierkante meter per maand, een stijging van 2,8 procent. In sommige steden in Zuid-Holland is de stijging fors hoger. In Rotterdam bijvoorbeeld is die met ruim 12 procent gestegen. De gemiddelde prijs in Zuid-Holland ligt nu voor het eerst boven de 15 euro, met dank aan steden als Rotterdam, Den Haag en Leiden.