Voorstel: verplichte verzekering zzp‘ers voor arbeidsongeschiktheid met keuze in eigen risico

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov). De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast gaat de hoogte afhangen van een korter of langer eigen risico. Die keuze is aan de zzp’er.

Dit is het voorstel dat de Stichting van de Arbeid - waarin de sociale partners overleggen - vandaag heeft gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het gaat om een uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. Naar schatting is een zzp'er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt aan de verplichte aov. Netto komt dat uit op een bedrag tussen de 85 en 150 euro per maand.

Het verschil in premie hangt samen met de keuze van de zzp’er voor een eigen risico van een half jaar, één jaar of twee jaar, alvorens de uitkering ingaat. De verzekering zal volgens het voorstel een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Pakweg 70 procent van de zzp'ers valt daaronder.

Uitgangspunten

Maandelijks levert dat een maximale uitkering op van 1650 euro bruto, wat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. De stichting heeft met alle betrokken organisaties overlegd over de wensen. Uitgangspunten waren daarbij dat de verzekering toegankelijk en betaalbaar zou zijn én dat er keuzemogelijkheid zou worden geboden. De Stichting van de Arbeid denkt dat de verzekeringspremie door de maximering en variatie in het eigen risico betaalbaar blijft.

De uitvoering zou in handen komen van het UWV, de Belastingdienst zal de premies gaan innen, zo staat in het voorstel. Voordat de verzekering kan worden ingevoerd, moet wel eerst de wet worden gewijzigd. Dat kan nog jaren duren. Het kabinet vindt een verzekering voor de ruim 1 miljoen zzp’ers nodig, omdat velen niet verzekerd zijn tegen inkomensverlies. Door langdurige ziekte of een ongeval kunnen zij in ernstige financiële problemen komen.

Vorige week lekte al via Het Financieele Dagblad uit dat de sociale partners een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt over de verplichte aov voor zzp’ers. In januari had er al een overeenstemming moeten zijn, maar toen konden werkgevers, bonden en zzp-organisaties het niet eens worden over de hoogte van de uitkering en de premie.