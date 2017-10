Voortaan twee jaar garantie op refurbished smartphones

Helemaal nieuw is de rechtsbescherming op gereviseerde smartphones niet: meerdere bekende refurbished specialisten als Leapp, Forza en Renewd verlenen eveneens twee jaar garantie. Maar er zijn ook talloze winkels die dat niet doen.



De branche zegt zich met de garantie te willen onderscheiden van de vele telefoonwinkeltjes in binnensteden en van dubieuze websites. ,,Vaak worden telefoons gekocht en gerepareerd door niet erkende, louche bedrijven. Zij bieden geen of nauwelijks garantie.''



Handel

De markt voor gereviseerde smartphones groeit explosief. Werden er in 2016 wereldwijd ruim 120 miljoen tweedehands telefoons verkocht, over drie jaar zullen dat er circa 223 miljoen zijn, schat marktonderzoeker IDC. Er gaat dan jaarlijks 26 miljard euro om in de handel in gebruikte smartphones.