Voorzitter Eurogroep: 'gaten in Europese regelgeving en het toezicht op banken'

Een van de banken waarbij een witwasaffaire aan het licht kwam, is de ING. De grootste bank van Nederland heeft een schikking van in totaal 775 miljoen euro met justitie getroffen, omdat zij jarenlang te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen. Ook bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta zijn recent witwaspraktijken aan het licht gekomen.



Volgens Eurogroepvoorzitter, Mario Centeno zullen experts in Brussel voor het einde van het jaar een rapport over de regelgeving en het toezicht op banken presenteren. ,,Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en de EU-instellingen.''



Ook Benoît Cœuré, directeur bij de Europese Centrale Bank (ECB), meent dat het wettelijke kader van de Europese witwasregels niet deugt. Zo kunnen de lidstaten de regels verschillend toepassen. De ECB steunt daarom een initiatief om die regels te harmoniseren en te coördineren, zei hij.

Aanscherpen

Eerder vandaag zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) al, dat hij vindt dat de eurolanden moeten bekijken of de Europese witwasregels moeten worden aangescherpt. Ook wil hij dat het toezicht op hoe banken de witwasrichtlijnen volgen, wordt verbeterd.



,,Dat is een valide vraag, gegeven de signalen in meerdere landen'', zei hij in Wenen, waar de Europese ministers van Financiën bijeen zijn. Zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem pleitte woensdag voor een centraal, Europees toezicht op witwasrisico's in de bankensector.

Europees noodfonds

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep in Wenen werd ook voorgesteld dat het permanente Europese noodfonds ESM eerder dan in 2024 als extra vangnet voor de probleembanken beschikbaar zou moeten zijn. Het zou een ,,positief signaal naar de markten zijn", aldus ESM-topman Klaus Regling na afloop van een Eurogroep in Wenen. In juni kwamen de EU-leiders op een top in Brussel overeen dat het ESM, dat landen als Griekenland, Ierland en Spanje op de been heeft gehouden, niet alleen overheden maar zo nodig ook probleembanken te hulp gaat schieten.