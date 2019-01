Vrouw van opgepakte Nissan-topman vraagt om hulp: ‘Mijn man zit in onverwarmde cel’

De echtgenote van de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn heeft Human Rights Watch gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de slechte behandeling van haar man in het Japanse gevang. Hij zit in een onverwarmde cel, is zeven kilo afgevallen en krijgt voornamelijk rijst en gerst te eten, schrijft ze in een negen pagina’s tellende brief aan de mensenrechtenorganisatie.

De hoogste baas van het Japanse automerk Nissan zit sinds 19 november in Tokio vast op verdenking van belastingfraude. Volgens de Japanse aanklagers heeft hij van 2011 tot 2015 een bedrag van 44 miljoen Amerikaanse dollar te weinig aan salaris opgegeven aan de fiscus. Vanochtend bracht de Franse zakenkrant Les Echos het nieuws dat Ghosn via een door Nissan en Mitsubishi opgezet bedrijf in Nederland ook nog eens zeven miljoen euro had opgestreken.

Carole Ghosn, de echtgenote van de topman, is er niet gerust op dat haar man in Japan een eerlijk proces krijgt en heeft bij de mensenrechtenorganisatie aan de bel getrokken. In een brief schrijft ze onder meer dat hij meerdere keren per dag wordt ondervraagd, zonder aanwezigheid van een advocaat. Ook zou hij geen medicijnen krijgen en mag hij niet meer dan twee tot drie per week douchen. Verder schrijft ze dat Carlos in de auto-industrie veel aanzien heeft en iemand is die eerlijk en integer is.

Tijdens de rechtszaak vorige week, het eerste openbare optreden van Ghosn sinds zijn arrestatie, probeerde de topman de Japanse rechter ook te overtuigen van zijn onschuld. Zo claimde hij: ,,Ik heb twintig jaar van mijn leven gewijd aan Nissan, ik heb dag en nacht gewerkt om dat doel te bereiken.” Tijdens de zitting somde hij op wat hij bij Nissan had bereikt, zoals het wegwerken van de zware schuldenlast uit 1999 en het ombuigen naar winst in 2006 en het verdubbelen van de verkoopcijfers van 2,5 miljoen voertuigen in 1999 tot 5,8 miljoen in 2016.

Vlucht

De advocaten van Ghosn hoopten in die rechtszaak de gerechtelijke macht ervan te overtuigen om Ghosn op borgtocht vrij te laten, maar dat verzoek werd van de hand gewezen. Rechter Yuichi Tada oordeelde dat Ghosn opgesloten moest blijven omdat de kans bestaat dat de gevallen topman op de vlucht slaat of met bewijsmateriaal gaat knoeien.

De directeur van de Japanse tak van Human Rights Watch, Kanae Doi, tot wie de vrouw van de Nissan-topman haar brief heeft gericht, wilde geen commentaar geven. Wel wees zij op een eerdere verklaring van haar collega Brad Adams, directeur Azië van de mensenrechtenorganisatie. ,,Iedereen die in Japan is gearresteerd, verdient het fundamentele recht op het vermoeden van onschuld, een eerlijke borgtocht en toegang tot advocaten ook tijdens ondervragingen.”

In een reactie ontkent het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Ghosn slecht behandeld wordt.